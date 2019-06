Portava la maglia del Cinema America Botte all'ex fidanzata del leader Carocci

Michela Poi

L'hanno aggredita senza pietà. Federica Zacchia, attrice di 29 anni, è stata assalita ieri notte nel quartiere romano di Trastevere. La sua colpa? Essere l'ex fidanzata di Valerio Carocci, presidente dell'Associazione Piccolo America. E di passeggiare nei pressi di San Cosimato, dove si trova una delle arene estive allestite dall'associazione.

Dopo le violente aggressioni del 16 giugno ai danni di quattro ragazzi - colpevoli di aver indossato la maglietta sbagliata al momento sbagliato - un'altra ondata di violenza ha travolto il Cinema America.

«Dì al tuo ragazzo di stare calmo», avrebbero minacciato i due aggressori. E poi le avrebbero spinto e bloccato la testa contro il finestrino di una macchina.

La ragazza, oltre al grande spavento, è rimasta lievemente ferita al viso ed è stata subito trasportata all'Ospedale Fatebenefratelli.

La Questura di Roma ha prontamente attivato misure di vigilanza in tutta l'area interessata dagli eventi dell'associazione Piccolo America per il timore che la violenza non si fermi qui.

Sull'identità degli aggressori, ancora tutto è in dubbio. La Digos sta ipotizzando eventuali collegamenti con gli autori del precedente agguato, ma non c'è nulla di certo al momento. Intanto per i quattro picchiatori che lo scorso 16 giugno hanno massacrato di botte il giovane David Habib, all'accusa di lesioni aggravate si aggiunge quella di violenza privata.

I ragazzi, legati ad ambienti di estrema destra come Casapound e Blocco Studentesco, sono stati incastrati dai filmati delle telecamere di videosorveglianza che hanno immortalato i loro volti. Il più grande, 38 anni, la sera dell'agguato era a Trastevere per festeggiare il suo addio al celibato. Dalle indagini sembra sia stato proprio lui ad aizzare l'aggressione verso i quattro ventenni. «Togliti la maglietta, sei solo un antifascista», avrebbe gridato. E poi giù botte. Gli altri tre, tutti ventenni, hanno alle spalle piccoli precedenti penali. C.M., 22 anni, militante di Blocco Studentesco, avrebbe sferrato la testata a David Habib, ripresa dai video. V.M., che era stato sottoposto a un Daspo, avrebbe colpito con una bottigliata Valerio Colantoni. L'altro, M.A., militante di CasaPound, ha precedenti per lesioni e violenza privata.

