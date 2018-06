Porta Portese, droga nascosta tra i superalcolici

Mercoledì 13 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Avevano nascosto dosi di hashish tra le bottiglie di superalcolici dietro al bancone del suo bar. Per questo i carabinieri di Porta Portese hanno arrestato un 28enne cittadino cinese, titolare di un bar, e un suo dipendente 33enne romano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, facendo scattare anche il sequestro dell'attività commerciale. Nel corso di controlli, estesi in tutto il quartiere, i carabinieri hanno notato uno strano via vai di avventori provenire dal locale. Grazie ai cani antidroga, nel corso delle operazioni, sono state ritrovate 40 dosi di hashish, nascoste dietro al bancone del bar tra le bottiglie di superalcolici. Successivamente i militari hanno esteso il controllo alle abitazioni dei due arrestati. A casa del cittadino cinese hanno sequestrato altre 20 dosi, tra hashish e marijuana; nell'appartamento del 33enne un panetto di hashish, di circa 200 grammi, nascosto all'interno della lavastoviglie.