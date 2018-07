Porta Maggiore, arrivano i nuovi binari

Lunedì 23 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paola Lo MelePartirà il prossimo mese il rinnovo dei binari dei tram. Agosto sarà dedicato alla manutenzione straordinaria della rete tranviaria, un intervento che permetterà «dopo 35 anni di avere nuovi binari a Porta Maggiore, nodo strategico per la viabilità di Roma», come ha spiegato l'assessore alla Mobilità Linda Meleo. Le linee interessate saranno sostituite dai bus durante i lavori. Per i tram 2, 3 e 19 la prosecuzione - oltre il termine previsto - del cantiere su via Aldrovandi si andrà a sovrapporre con il rinnovo delle infrastrutture a Porta Maggiore. Il ritorno sui binari, quindi, anziché il 23 luglio, sarà il 13 agosto per il tram 2 e il 3 settembre per le linee 3 e 19. Sempre per il rinnovo delle infrastrutture a porta Maggiore i tram delle linee 5 e 14 saranno sostituiti da autobus dal 30 luglio al 2 settembre. L'8, invece, dal 30 luglio fino al 5 agosto compreso.«Migliorare il trasporto pubblico e garantire maggiore sicurezza significa anche ammodernare le infrastrutture», ha spiegato Meleo. Che, nell'annunciare l'avvio della manutenzione straordinaria, ha sottolineato come la scelta del mese di agosto per le operazioni sull'armamento sia «stata fatta per limitare i disagi all'utenza».