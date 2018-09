Porta a porta, flop da Ostia al Tiburtino

Venerdì 28 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paolo TravisiCome in un film sugli zombie, in cui il virus si propaga di quartiere in quartiere, finché la città non è del tutta infetta. Il virus di Roma è l'immondizia. Ma a quanto pare la raccolta differenziata, non è la cura. Ponte di Nona, Torre Gaia, Colli Aniene, Casal Palocco, Ghetto, Axa. Nessuno è salvo, la lamentela è unanime: l'Ama non raccoglie i rifiuti differenziati nei giorni prestabiliti dal turno settimanale. Ma neanche nei giorni successivi.Ed il risultato sono cumuli d'immondizia che i cittadini sono arrivati ad usare come barricate, sintomo di una rabbia ormai esplosa. E' successo a Ponte di Nona, dove i residenti hanno gettato i rifiuti, fuori dai cassonetti, direttamente in strada. E stavolta gli operatori dell'Ama sono dovuti intervenire. A San Lorenzo, l'inciviltà rabbiosa è sfociata in gesti violenti. Lanci di uova contro alcuni dipendenti della municipalizzata, ritenuti i colpevoli di un disservizio cronico. E poi c'è il fenomeno crescente dei pendolari dell'immondizia. Come succede a Colli Aniene, tra i primi quartieri dov'è stata avviata la differenziata con ritiro a domicilio e sono stati eliminati i cassonetti in strada. Qui il fenomeno è curioso. In un'unica strada, una traversa di viale Franceschini, sono finiti i bidoni del porta a porta, anziché in un locale del condominio adiacente.Chi, nel quartiere non ha voglia di differenziare, li carica in macchina e sa dove buttarli. Ci spostiamo a Torre Gaia, dove è partito il servizio, con tanto di cassonetti con etichetta elettronica - annunciato con orgoglio su Facebook dalla sindaca Raggi - ma il copione è lo stesso. Solo ad alcuni residenti è stato consegnato il kit dell'Ama e la raccolta è già al collasso. L'indifferenziata aumenta giorno dopo giorno, mentre i soliti due impianti Tmb a Rocca Cencia e Salario non riescono a smaltire un eccesso, che finisce nelle discariche a cielo aperto. Infine c'è il dilemma psicologico dei romani. La virtù che si trasforma in vizio. Se applicarsi, ogni giorno, nel differenziare i propri rifiuti, non produce risultati evidenti, perché farlo? Ecco allora che quel virus si propaga senza sosta, ed in ogni film di zombie che si rispetti, non c'è cura per la salvezza.riproduzione riservata ®