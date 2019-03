Pontina, scontro con cappottamento

Un gravissimo incidente sulla via Pontina, all'altezza del comune di Pomezia ha spezzato la tranquillità della domenica mattina. Poco prima delle 11 di ieri, due auto, una Renault Clio e una Golf, sono rimaste coinvolte in un tamponamento. La Volkswagent si è ribaltata, mentre la Clio è finita contro un terrapieno, lato strada. Apparentemente gravi, le conseguenze dell'incidente si sono rivelate, fortunatamente, contenute. Due i feriti, entrambi soccorsi e trasportati in ospedale in codice giallo: non sono in pericolo di vita ma hanno riportato fratture e traumi in tutto il corpo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia stradale e due ambulanze. Pesanti invece le ripercussioni sul traffico, completamente paralizzato in direzione Roma.

Ma la Pontina è tristemente nota per gli incidenti. Tra gli ultimi c'è da registrare il maxi tamponamento avvenuto due settimane fa. Sei veicoli, tra cui un furgoncino, rimaserocoinvolti in un incidente all'altezza di Castel Romano in direzione Roma nei minuti scorsi. Lo scorso 12 marzo in un incidente tra tir è rimasto parlazzita il conducenter di un mezzo pesante. Solo l'intervento dell'elisoccorso, invece, il 21 febbraio, ha evitato la morte di un motociclista falciato da un furgone. Nelle classifiche di pericolosità la Pontina si piazza al terzo posto in Italia. Un triste record che ogni giorno conferma la pericolosità dell'arteria. (S. Uni.)

