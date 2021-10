Ponte di ferro? No, ponte dei disagi I residenti: «Siamo in trappola»

Valentina Conti

Automobilisti in coda già di primo mattino, nei quadranti che abbracciano quel che rimane del Ponte di Ferro si vive come all'inferno. Il traffico è oramai padrone di Ponte Sublicio, via degli Stradivari, poco prima di imboccare la direzione per viale Marconi, su via Zabaglia a Testaccio in direzione Portuense. Pattuglie dei vigili urbani a presidiare da Lungotevere Testaccio in poi ma con lo sciopero dei mezzi pubblici la situazione è diventata ingestibile. Così, con tra le mani i volantini-vademecum sui percorsi consigliati, è esplosa la protesta social dei cittadini. «Giri lunghissimi per raggiungere casa e lavoro, oramai siamo in trappola», scrivono angosciati alcuni abitanti su Facebook. «Già il traffico era impazzito con la riapertura delle scuole dopo la pausa elettorale, ora è un disastro», cinguetta Roberto F. su Twitter. «Ci tocca circumnavigare Marconi col ponte chiuso, ed è sempre peggio», tuona Simona G.

I residenti sono angosciati, anche perché ci sono almeno un paio di domande cui nessuno è in grado di dare risposta: «Quando inizieranno i lavori di ripristino? E il ponte sarà com'era prima?».



Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Ottobre 2021, 05:01

