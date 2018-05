Pompei, l'ultimo fuggiasco

Mercoledì 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Valeria ArnaldiSi è attardato fino a quando ha potuto. Forse, fino a quando ha sperato. Poi la paura e la coscienza di quanto stava accadendo hanno prevalso sul forte dolore alla gamba, gravata da un'infezione ossea alla tibia. E ha cercato di salvarsi. Invano. Sarebbe morto così, terrorizzato dalla furia del vulcano e colpito da un blocco di pietra, un uomo di 30/35 anni, claudicante, in fuga da Pompei, durante la storica eruzione, il cui scheletro è stato rinvenuto nel cantiere appena aperto nell'area archeologica, nella Regio V, all'angolo tra Vicolo dei Balconi e Vicolo delle Nozze d'Argento. O almeno questa è la storia che sembrano raccontare i suoi resti. Lo scheletro è stato rinvenuto in terra, di schiena. Un grande masso, forse crollato dal secondo piano di un edificio nel vicolo, ha schiacciato la parte alta del torace e il capo, non ancora individuati e a quota più bassa degli arti inferiori.«Questo ritrovamento eccezionale - dice il direttore generale del Parco Archeologico, Massimo Osanna, ricollegandosi a scoperte del 900 - rimanda al caso analogo di uno scheletro rinvenuto da Amedeo Maiuri nella casa del Fabbro e oggetto di recente studio. Sono i resti di un individuo claudicante, anche lui probabilmente impedito nella fuga dalle difficoltà motorie e lasciato all'epoca in esposizione in situ». «Pompei - afferma Dario Franceschini - è il simbolo di una storia di riscatto e rinascita italiana». Calchi intorno alle ossa hanno permesso di ricostruire gli ultimi istanti di vita dell'uomo, che uscito da una finestra e giunto in strada, sarebbe stato travolto dalla nube piroclastica, «che trascinava con sé detriti, pezzi di ferro, rami, pezzi di selciato» dichiara Osanna, e poi colpito dal masso. A rallentargli il passo - nel vicolo erano già depositati due metri di lapillo - sarebbe stata «forse una periostite, forse una ostiomielite», spiega l'antropologa del team Valeria Amoretti. L'uomo potrebbe non essere morto nel crollo ma soffocato dai miasmi. Nello scheletro, fratture, alcune vertebre rotte, segni di artrosi. Nei secoli la terra è collassata sulle ossa, impedendo la ricostruzione delle sembianze. Saranno le analisi, con esami pure del Dna, a ricostruire la sua storia.«Una scoperta che aggiungerà un altro importante tassello alla storia di Pompei - afferma Osanna - è la prima volta, dopo quarant'anni che si ritrova uno scheletro e oggi abbiamo mezzi e tecnologie per imparare molto da questi resti». Intanto si scava ancora. «Se fossimo così fortunati da ritrovare il cranio saremmo in grado di ricostruirne la fisionomia».riproduzione riservata ®