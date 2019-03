Polveriera Real, il Borussia ci prova

Marco Zorzo

MILANO - Polveriera Real. I tifosi contro Bale. Il suo agente che risponde al popolo madrilista con un emblematico: «Vergognatevi». E poi Solari show: «Un ritorno di Mourinho? Questo club ha sempre avuto più pretendenti di Julia Roberts». Benventuti al Santiago Bernabeu, alla vigilia della sfida con l'Ajax, valida per il ritorno degli ottavi di Champions, con i blancos che ripartono dal 2-1 acquisito ad Amesterdam, con molte sofferenze. Il doppio ko col Barça tra Coppa del Re e Liga ha lasciato il segno a Sergio Ramos & C. E il tecnico Solari sulla sfida di stasera (alle 21, diretta Sky Sport), non ha dubbi: «La squadra è molto concentrata e alla fine usciremo dal campo con la vittoria in tasca».

Mentre in Pallone d'oro Luka Modric preferisce andare con i piedi di piombo, quando parla dei giovani Lancieri, avversari di stasera: «Non sarà facile affrontare l'Ajax, ma siamo preparati. Siamo tristi, perché abbiamo perso due volte in tre giorni contro i nostri più grandi rivali del Barça - ma è importante voltare pagina». Alla stessa ora a Dortmund, in Germania, il Borussia è a caccia della grande impresa: ribaltare il 3-0 patito a Londra all'andata contro il Tottenham.

