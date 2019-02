POLVERE DI STELLE

Lunedì 11 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Emilio OrlandoUn punto di riferimento per lo spaccio di cocaina. Un appartamento dove la polvere bianca correva a fiumi per rifornire vip e personaggi insospettabili. Tutto questo in pieno centro storico, a Trastevere. Era gestito come le piazze di spaccio di periferia: vedette, dosi lanciate dalla finestra all'acquirente, appuntamenti nei locali della movida capitolina per cedere droga ad una clientela di tossicodipendenti particolarmente selezionata ed affidabile era il modus operandi adottato dalla famiglia di spacciatori per eludere i controlli e le indagini della polizia.Un fortino dello spaccio in via del Moro, a pochi passi da piazza Santa Maria in Trastevere, dove tre fratelli vendevano dosi di cocaina giorno e notte, è stato espugnato dai carabinieri dopo un'indagine iniziata nel 2017. Durante gli appostamenti è emerso uno spaccato sconfortante, che ha fatto tremare la nobiltà ed i personaggi che frequentano le feste mondane della Capitale, alcuni dei quali sono stati sorpresi dai carabinieri durante i riscontri ad acquistare cocaina.In manette sono finiti Maria Luisa, Rosalba e Mario Belforti, trasteverini doc, insieme a Filippo Donnini un altro pusher legato ai tre. Le due donne, oltre che a vendere dosi ai clienti, si occupavano anche di regolare i conti con gli infami che rivelavano alle forze dell'ordine delle modalità con cui avveniva la vendita di droga.Proprio le sorelle Belforti in un'occasione hanno minacciato di morte ed aggredito a spinte e calci una principessa, M. W. G., appartenente ad un casato nobile radicato da anni anche nella capitale, frequentatrice della mondanità romana che con una sua amica si riforniva di cocaina dalle due donne finite in manette. L'aggressione era avvenuta dopo che la nobildonna era stata convocata in caserma per chiarire i tanti contatti telefonici con gli arrestati, annotati dai carabinieri. La principessa, segnalata alla prefettura come assuntrice di cocaina, aveva dichiarato ai carabinieri che le quattro persone arrestate erano i suoi pusher di fiducia a cui si rivolgeva almeno un paio di volte la settimana pagando quaranta euro ogni singola dose di droga che comperava.Al momento del blitz nell'abitazione trasteverina sono stati sequestrati un chilo di cocaina e quasi ottomila euro in contanti.