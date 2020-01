Polmonite, dilaga l'infezione Gli esperti: «Migliaia di casi»

Valeria Arnaldi

Uomini nella maggior parte dei casi, ma anche donne, tutti tra i 30 e i 79 anni. Sono diciassette - tre persone sono in condizioni critiche - i nuovi casi di malattia correlata al coronavirus 2019-nCoV, patologia respiratoria individuata a dicembre a Wuhan, in Cina, secondo quanto reso noto dalle autorità sanitarie locali. E sono proprio i numeri ora far tremare il mondo.

Fonti locali parlano di 62 casi di polmonite legata al virus - due persone decedute, otto in condizioni critiche, 19 dimesse dagli ospedali, le altre ancora in cura in isolamento - in Cina. Ma secondo i ricercatori dell'Imperial College di Londra, le infezioni causate dal nuovo coronavirus sarebbero state ben 1700, in base a una proiezione fondata sul traffico aereo da Wuhan e sui casi già esportati in altri Paesi. La memoria corre all'incubo della Sars. Anche per alcune affinità, a partire dalla possibile origine animale del virus e dalla diffusione in Cina.

IL VIRUS. Il 2019-nCoV, spiega l'Oms, «è un nuovo ceppo virale che non era mai stato identificato prima negli esseri umani». Fa parte dei coronavirus, famiglia di virus che può causare malattie molto diverse, dal raffreddore fino a Sars e Mers. La sua origine è ancora sconosciuta. A Wuhan si stanno conducendo indagini sui vari casi, identificando anche le persone che, in precedenza, sono state a contatto con i malati. Si amplia pure l'area di ricerca.

IL CONTAGIO. I primi pazienti sono stati individui che avevano frequentato il mercato all'ingrosso di frutti di mare a Wuhan, Huanan Seafood Wholesale Market, ora chiuso in via precauzionale per disinfestazione, che si ritiene legato alla maggior parte dei casi di infezione. Adesso si indaga sulla possibilità del contagio da uomo a uomo: 681 tra le 763 persone prima a contatto con i contagiati e per questo poste in osservazione medica sono state dimesse. Tra i pazienti in cura, è stato segnalato almeno un caso di contagio intrafamiliare, dunque di un malato che non è mai stato al mercato.

ALL'ESTERO. Sono almeno tre, ad oggi, gli episodi riscontrati fuori dalla Cina: due si sono verificati in Thailandia, uno in Giappone. Sono tutte persone provenienti da Wuhan.

I SINTOMI. La malattia si manifesta principalmente con febbre e respiro affannoso, tanto che i primi pazienti sono stati ricoverati come casi di polmonite.

AEROPORTI. Thailandia, Giappone, Singapore e Hong Kong hanno aumentato i controlli negli aeroporti. Misure precauzionali sono state annunciate anche negli Stati Uniti, negli aeroporti di San Francisco, Los Angeles e New York. A Wuhan, infatti, c'è un aeroporto internazionale.

Lunedì 20 Gennaio 2020, 05:01

