Polmonite cinese come la Sars: online la sequenza del contagio

Il virus misterioso che in Cina finora ha provocato 41 casi di polmonite (sette dei quali gravi) e un decesso nella città di Wuhan preoccupa gli esperti ma anche i Paesi (come l'Italia) dove la presenza delle comunità cinese e gli scambia commerciali con Pechino sono piuttosto intensi.

Dopo la forte pressione che la comunità scientifica di tutto il mondo ha esercitato sui social media (come Twitter), è liberamente accessibile online la parte iniziale della sequenza genetica del virus della strana polmonite. Questo consentirà agli esperti virologi di studiare questo virus, che appartiene alla stessa famiglia del virus della Sars che ha colpito fra il 2002 e il 2003, ma che mostra di essere molto diverso e soprattutto molto più pericoloso che per complicazioni che si scatenano nei soggetti che contraggono la polmonite cinese.

Lunedì 13 Gennaio 2020, 05:01

