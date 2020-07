Pollice verso. Continua la scia di polemiche e di bocciature sull'ipotesi gabbie salariali del sindaco di Milano Giuseppe Sala per i dipendenti pubblici del Nord e del Sud. Qualche giorno fa Sala in una intervista via Fb con i Giovani Democratici aveva giudicato «sbagliato che i dipendenti pubblici di Milano e Reggio Calabria guadagnino gli stessi soldi. Sbagliato perché il costo della vita è diverso». La sua dichiarazione ieri è stata contestata dalla segretaria Cisl Annamaria Furlan: «Meglio Sala concentri sui problemi della sua città. Oggi più di ieri il tema da affrontare è come unire il nostro Paese e non dividerlo ulteriormente». Perplesso anche il vescovo di Reggio Calabria Giuseppe Fiorini Morosini: «Quanto affermato ci ha lasciato fortemente perplessi».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Luglio 2020, 05:01

