POLIZZA NOZZE

Ida Di GraziaSe è vero che in Italia convolano a nozze 200.000 coppie ogni anno, è anche vero che nel l'incidenza dei divorzi è aumentata: 16,3 ogni diecimila abitanti (dati Istat). Ma molti, troppi grattacapi li procura soprattutto la fase di organizzazione del matrimonio, al punto che negli ultimi tempi si registra un vero e proprio boom di polizze che proteggono la coppia da ogni rischio e danno. Perfino quello causato quando uno di due promessi sposi si tiri indietro all'ultimo momento, mandando le nozze in frantumi.Le agenzie assicurative hanno infatti creato polizze ad hoc per prevenire i disastri dell'ultimo minuto. Si va dall'annullamento della cerimonia al rimborso del viaggio di nozze, dagli infortuni agli invitati ai danni alla location. Si può addirittura stipulare una polizza in caso di smarrimento delle fedi, ad esempio se siete una coppia particolarmente distratta, sappiate che potrete assicurare le vostre vere nuziali da furti o smarrimento fino ad un massimo di 800 euro. Secondo un'analisi fatta da Facile.it, il mercato potenziale di questo tipo di coperture è, in Italia, ben superiore ai 40 milioni di euro all'anno.Come si fa. Abbiamo fatto una simulazione, attraverso la compilazione di un preventivo online. Le informazioni che abbiamo inserito sono state: la data del matrimonio e del viaggio di nozze (2 settimana a Cuba nel periodo di ferragosto), inoltre abbiamo richiesto il pacchetto Annullamento Matrimonio assicurando un capitale di 20.000 euro, ovvero quanto più o meno avremmo speso per organizzare l'evento, e aggiunto il pacchetto Annullamento Luna di miele assicurandolo per 8.000 euro.Il costo della polizza Speciale nozze classe A è stato di 744 euro. Una tutela per i coniugi molto simile agli accordi prematrimoniali, ma decisamente più pratica. Se nel primo caso l'obiettivo è tutelare chi dei due ha un patrimonio più consistente, nel secondo lo scopo è cercare di limitare al massimo i danni di un eventuale no last minute. Una favola moderna in cui gli sposi vissero per sempre felici, contenti e soprattutto assicurati.riproduzione riservata ®