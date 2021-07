Poliziotto tedesco derubato, borseggiatori kaputt

La loro vittima è stata un poliziotto tedesco in vacanza nella Capitale: l'uomo stava ammirando la basilica di Santa Maria Maggiore con la fidanzata quando due borseggiatori algerini (Sami Benyamine di 31 anni e Youcef Amar Ben di 25) sono entrati in azione pensando di sottrarre a due turisti qualunque r computer portatili che avevano nella valigia. L'azione fulminea dei malviventi non è sfuggita ad una pattuglia in borghese dei carabinieri del comando di piazza Venezia in servizio anti-borseggio. Il caso ha voluto che il derubato fosse un agente della polizia tedesca che, quando si è accorto del furto, ha inseguito pure lui i ladri insieme ai colleghi italiani. Dopo un rocambolesco inseguimento a piedi lungo via Meruna, i due sono stati arrestati e quindi processati per direttissima con l'accusa di furto aggravato in concorso, davanti al giudice della prima sezione penale Valerio de Gioia che ha convalidato l'arresto. Al poliziotto tedesco un movimentato fuori programma. (E.Orl.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Luglio 2021, 05:01

