Poliziotto in moto contro auto perde la vita sulla litoranea

Continua la strage di centauri sulle strade della Capitale.

Due incidenti mortali a distanza di poche ore hanno spezzato la vita ad altrettanti motociclisti. Il primo in ordine di tempo è avvenuto domenica pomeriggio in via della Mola Cavona al confine con i castelli romani dove una macchina e due moto, si sono scontrate. A perdere la vita un uomo di 53 anni di nome Rosario Arnone che era in sella alla Suzuki.

Il secondo tragico scontro frontale è avvenuto ieri ad Ostia all'altezza del settimo cancello. Un poliziotto 52enne, Riccardo De Grandis, si è scontrato con un'automobile condotta da una donna di 27 anni, che è stata sottoposta dalla polizia locale all'alcoltest.

Il fenomeno drammatico dei morti delle strade della Capitale conta dall'inizio dell'anno quasi 40 vittime tra gli oltre 64 incidenti che di media si verificano ogni giorno; tra le cause più frequenti degli incidenti, le buche, le strisce pedonali poco visibili, le siepi incolte che ormai invadono completamente la sede stradale e che coprono i segnali e la visuale degli automobilisti e la mortalità maggiore riguarda statisticamente motociclisti e pedoni.

