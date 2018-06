Poliziotti corrotti, bruciato il suv dell'imprenditore

Giovedì 28 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mario LandiCorruzione, malavita, minacce. La storia che si cela dietro l'incendio della vettura dell'imprenditore Carlo D'Aguano è al vaglio dei Carabinieri che stanno cercando di fare chiarezza. Nella notte è stata data alle fiamme il Suv Maserati dell'uomo coinvolto nell'indagine sul presunto giro di corruzione.L'imprenditore pregiudicato è finito in manette insieme a una dipendente della Procura e a 6 agenti di Polizia. Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni residenti del quartiere in cui era parcheggiata la vettura, dopo aver visto le fiamme avvolgere la parte anteriore della Maserati. I vigili del fuoco e la polizia sono corsi sul luogo, nella zona Casal Monastero, alla periferia della Capitale, e anche se non sono ancora chiare le motivazioni del gesto, non si esclude il dolo.I carabinieri del Nucleo investigativo e della squadra mobile, coordinati dai procuratori aggiunti Paolo Ielo e Michele Prestipino, hanno proceduto all'arresto degli agenti Angelo Nalci, 44 anni, addetto all'ufficio scorte della Questura, Gianluca Famulari, 44 anni, del commissariato San Basilio, Francesco Macaluso, 38 anni, assegnato al reparto volanti, Federico Rodio, 44 anni, del commissariato Fidene-Serpentara, come Alessandro Scarfò, 38 anni, e Fabio Di Giovanni, 47 anni. Tutti e 6 sarebbero stati coinvolti in un giro di affari illeciti a capo dei quali ci sarebbe Carlo D'Aguano, titolare di bar e sale giochi, osservato speciale dalla Direzione Distrettuale Antimafia, che da tempo indagava sui suoi contatti con la camorra. L'uomo sarebbe stato aiutato da Simona Amadio, 49 anni, dipendente della Procura e addetta alla segreteria di un procuratore aggiunto di Roma, che avrebbe svolto il ruolo di talpa.D'Aguano era già finito nei fascicoli dell'operazione Babilonia, sospettato di traffico di droga, estorsione e usura, tanto che nel 2016 era anche finito in carcere. Nonostante la detenzione non ha mai smesso di curare i suoi affari e in questo sembrano essere coinvolti i 6 poliziotti e la Amadio, che avrebbero ricevuto ingenti somme di denaro, in cambio di informazioni riservate. Tra i regali dell'imprenditore ci sarebbero stati, oltre al denaro, anche auto di lusso, premi costati decisamente cari anche a chi li ha ricevuti.riproduzione riservata ®