Polizia sulle tracce di due uomini quasi certo lo scambio di persona

Mercoledì 6 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Emilio OrlandoDecine di agenti ed investigatori sguinzagliati nella zona delle case popolari di Acilia e di Ostia per catturare le due persone che, domenica notte a piazza Eschilo all'Axa (periferia sud di Roma), in sella ad uno scooter hanno sparato a Manuel Bortuzzo. La caccia ai due sicari si è concentrata nella zona di Villaggio San Giorgio, intorno a quella che gli abitanti della zona chiamano piazza delle siringhe proprio perché negli Anni 80 era il ritrovo abituale di tossici e spacciatori. I ricercati, che hanno un nome ed un volto, si sentono protetti dalla cortina omertosa tipica del litorale di Ostia.Per tutta la giornata di ieri, al secondo piano della questura di via Genova, hanno sfilato di nuovo diversi testimoni ed amici del nuotatore ferito, che secondo l'ultimo bollettino medico rimarrà paralizzato a vita. Le dichiarazioni rese dai presenti al momento dell'agguato, tra cui quelle di Martina B. la fidanzata sedicenne, non hanno convinto gli inquirenti. Tra le ipotesi prese in considerazione dalla polizia, oltre a quella che il fatto di sangue sarebbe collegato alla rissa che era scoppiata mezz'ora prima nel pub, ce ne sarebbe anche un'altra: a sparare potrebbero essere state persone estranee a quell'episodio, dove era intervenuta la polizia. La vittima del ferimento, originaria di Treviso, non risulta frequentare personaggi ambigui o comunque legati alla criminalità della zona.Alcune analogie inquietanti accomunano il ferimento di Manuel con l'omicidio di un coetaneo che avvenne ad agosto del 2011 a Morena (periferia s est della capitale), dove venne ucciso Edoardo Sforna. Anche in quell'occasione i carabinieri seguirono inizialmente la pista dell'errore di persona, ma con il passare del tempo emersero altri elementi che fecero pensare ad altro e il delitto - ad oggi - non è stato ancora risolto definitivamente. «Manuel - racconta un amico - non aveva cattive amicizie. Viveva per il nuoto. Sognava di diventare campione mondiale. Ci sarebbe riuscito. Il suo sogno è stato spezzato quella maledetta notte».riproduzione riservata ®