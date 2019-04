POLIZIA IN AZIONE

Fiumi di droga sequestrata, trentacinque mila euro confiscati e quindici pusher in manette grazie al fiuto di Higgis un cane poliziotto in servizio al nucleo cinofili della questura capitolina. I servizi antidroga, disposti dal questore Carmine Esposito durante lo scorso week end che ha dichiarato alle piazze di spaccio romane, si sono svolti nei quartieri dove il fenomeno della vendita di stupefacenti è ormai dilagante.

Dal centro nella giurisdizione del commissariato Viminale ai quadranti della zona sud est del Casilino. Numerosi gli arresti messi a segno dai detective dell'antidroga nel complesso delle case popolari di San Basilio dove i pusher reclutati nelle fila del narcotraffico vendono dosi di cocaina in strada con guadagni stratosferici. Alcuni spacciatori di hashish ed eroina sono stati ammanettati in flagranza di reato a Porta Maggiore, come anche a Primavalle ed Ostia per arrivare anche in provincia dove gli agenti dei commissariati di Tivoli, Albano e Velletri hanno messo a segno tre importanti blitz antidroga. Nel territorio di Primavalle, dove sono radicate ormai da anni importanti associazioni criminali che detengono il monopolio dello spaccio che fanno capo ai Salvatori, ai Nicitra, ai Gambacurta, ai Vastante e alla famiglia Salvucci.(E. Orl.)

