«Polizia hi tech contro il terrorismo»

Sonia Alfieri è una dirigente della Polfer. Il capo di tutti gli agenti che controllano ogni giorno la stazione Termini di Roma. Il Cat S60 è davvero così rivoluzionario?«Assolutamente sì. Ci permette di effettuare controlli mirati e a campione in stazione come sui treni, con risposte veloci e sicure al 100%. Senza possibilità di errore».Perché la sperimentazione è partita nelle stazioni ferroviarie?«Si tratta di zone particolari, dove il livello di sicurezza deve esser sempre al massimo e dove si incontrano situazioni border line, come senzatetto e potenziali malintenzionati».Senza dimenticare l'allerta terrorismo...«Certo, quella è la nostra priorità e le rivoluzioni hi tech per la polizia vanno in primis in questa direzione. Con il nuovo palmare, poi, si riducono notevolmente i tempi di risposta delle informazioni. L'interrogazione delle banche dati è quasi immediata, questo permette così di controllare un numero sempre maggiore di soggetti».Vedere la termocamera sembra è come guardare un film di fantascienza...«Si tratta di una tecnologia avantissima che abbiamo il privilegio di sperimentare noi della Polfer. La molteplicità di utilizzo rende ancora più speciale questo apparato. Spazia infatti dagli incidenti alla lotta ai terroristi. Il tutto a portata di mano, è proprio il caso di dirlo».(F. Pas.)