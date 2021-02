Polizia e Mibact sfrattano i parcheggi

Tutto esaurito in Piazza del Collegio romano, dove si affacciano il ministero dei beni culturali, lo storico liceo Visconti, l'Osservatorio meteorologico e il commissariato Trevi. Non ci sono più posti disponibili, o quasi, perché alla polizia di Stato per motivi di sicurezza sono stati riservati molti posti su strada: venti a cui se ne sono aggiunti altri. Oltre a quelli riservati anche al Mibact, che ora occupa anche altri posti sulle strisce blu. Risultato? Non ce ne sono più. Ne restano pochissimi e praticamente la piazza è inaccessibile anche per i residenti: «Praticamente qui non si parcheggia più reclamano era l'unico punto in cui poter lasciare l'auto. E adesso?».

Senza contare che i residenti pagano anche il permesso per la zona a traffico limitato. Vengono a mancare anche i posti per tutti coloro che vogliono raggiungere il Centro in auto, evitando l'uso dei bus. «Verificheremo se c'è stata un'ulteriore diminuzione dei posti nell'area del Collegio romano ha assicurato Sabrina Alfonsi, presidente del municipio 1 - per evitare che venga danneggiata l residenzialità».(L. Loi.)

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Febbraio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA