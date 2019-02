Venerdì 1 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

POLENTA IN TOURMERCATO CONTADINOPer un'esperienza di gusto contadino, la polenta in tour, evento organizzato dal Mercato Contadino di Roma e Castelli Romani, domani farà tappa a Marino. Nel piazzale antistante il Palaghiaccio andrà in scena un vero e proprio cookingshow, con lo chef Umberto di Pietro che preparerà la polenta a km zero. Ingrediente speciale sarà la sua farina di mais quarantino che, in un paiolo di rame e girata con un ramo d'albero, verrà cotta secondo l'antica ricetta. Poi servita con sugo alla salsiccia e pecorino o con broccoletti e verdure di stagione. E dopo un piatto doc, si potrà fare la spesa a filiera corta tra i banchi del mercato, che proporrà prodotti tipici e biologici, frutta e verdura, formaggi e salumi, mozzarella di bufala, pane, uova, vino, olio extra vergine di oliva, marmellate e confetture, farine, legumi e dolci. Tra gli agroalimentari ci saranno anche creazioni artigianali come cesti di paglia, manufatti ai ferri e uncinetto, pezzi in ceramica e argilla. Info 3898830642, www.mercatocontadino.org.