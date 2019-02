POLEMICHE IN VOLO

Lunedì 11 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Claudio FabrettiROMA - Hanno provato a tenere la politica fuori dal Festival per tutta la settimana, ma è bastata la vittoria di un ragazzo di origini egiziane per scatenare il pandemonio. Il successo di Mahmood con Soldi è stato subito sventolato come una bandiera dalle opposte fazioni. «Mahmood, origine egiziane, vince Sanremo. Nonostante Salvini», è il post che compare sull'account del Pd Lazio. E lo stesso ministro dell'Interno non perde l'occasione per commentare via Twitter: «Mahmoood? Mah... la canzone italiana più bella?!? Io avrei scelto Ultimo, voi che dite?». A celebrare la vittoria di Mahmood è invece l'ex fidanzata di Salvini e conduttrice Elisa Isoardi, che su Instagram scrive: «Mahmood ha appena vinto il festival di Sanremo. La dimostrazione che l'incontro di culture differenti genera bellezza. #top #culture». Anche se in conferenza stampa, il neo-vincitore aveva tagliato corto sulla questione: «Io sono un ragazzo italiano al 100%. Mia madre è sarda e mio padre è egiziano ma io sono nato e vivo a Milano». Sulla stessa linea il direttore artistico Claudio Baglioni: «Mahmood è italiano a tutti gli effetti, la sua vittoria è stata epocale, da zero a tutta, da Sanremo Giovani alla vittoria finale». E il vicepremier Di Maio ammonisce: «Chi ora sta usando la canzone che ha vinto Sanremo contro il governo è un po' a pezzi e fa un favore a questo esecutivo».Ma se la questione-Mahmood tiene banco sui social anche per tutta la giornata di domenica - con reazioni scomposte e inopportune dei politici di turno - nella bufera finisce anche il comportamento dei giornalisti. Ha fatto il giro del web il video degli insulti a Il Volo da parte di alcuni giornalisti della sala stampa. A pubblicare il filmato è stato Francesco Facchinetti, che ha duramente condannato l'atteggiamento di questi professionisti, colti a insultare chiaramente il trio. Nel mirino anche la giuria di qualità, che, insieme alla sala stampa, ha sovvertito il volere popolare (a favore di Ultimo) espresso dal televoto.E in un contesto tutto sopra le righe, in cui il presidente Rai Marcello Foa critica Bisio per il monologo su padri e figli («È stato qualunquista, non mi ci sono ritrovato») e Baglioni apre alla possibilità di un suo Sanremo tris, arrivano anche i dati degli ascolti: la finale è stata seguita in media su Rai1 da 10 milioni 622 mila telespettatori con il 56.5%. Nel 2018 la finale del primo festival diretto da Baglioni aveva raccolto una media di 12 milioni 125 mila telespettatori pari al 58.3% di share. Solo le polemiche all'Ariston, ogni anno, restano sempre uguali.riproduzione riservata ®