Polemica sul Comune «Raggi irresponsabile»

«Preoccupano per studenti e famiglie i riscontri dei Nas sui trasporti. Chi può raggiunga la scuola con mezzi propri e la sindaca Raggi, almeno nella fascia di punta del mattino, riapra la Ztl». Così Cristina Costarelli, vicepresidente Associazione nazionale presidi Roma e Lazio, commenta i risultati emersi dai controlli sul Covid a bordo dei mezzi pubblici.

La polemica ha coinvolto anche politica e sindacati. «Raggi irresponsabile. Vorremmo capire con quale coraggio e con quali ragioni si sia deciso di depotenziare e sottovalutare protocolli e misure di sicurezza nei trasporti urbani ed extraurbani», attacca il consigliere capitolino della Lega, Davide Bordoni. «Non è accettabile che i cittadini rischino la salute per la superficialità e l'incuranza della giunta Raggi», fa eco Francesco Figliomeni, consigliere FdI. «Servono controlli a tappeto per verificare le sanificazioni ed evitare assembramenti ma soprattutto occorre potenziare il servizio», afferma l'Usb.(F. Sci.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Aprile 2021, 05:01

