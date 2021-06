Poker Sky: 4 nuovi canali dalle serie ai documentari

Non accadeva dal 2014 che Sky presentasse un nuovo canale nell'abbonamento Basic, quello primario. Sette anni dopo il lancio di Sky Atlantic (che in autunno avrà l'evento clou attesissimo: Gomorra 5), il broadcaster e produttore di contenuti cala il poker. I 4 nuovi canali del brand Sky sono disponibili dal 1° luglio per tutti gli abbonati via satellite e internet, compresi nell'abbonamento, on demand e in streaming su Now. Sono Sky Serie, Sky Investigation, Sky Documentaries e Sky Nature.

Su Sky Serie (canale 112) verranno trasmesse le serie tv. Tra i titoli più attesi Ridatemi mia moglie con Fabio De Luigi diretto da Alessandro Genovesi e A casa tutti bene La serie di Gabriele Muccino. Su Sky Documentaries (canali 122 e 402) Il Testimone di Pif (su Giulio Regeni raccontato dai suoi genitori) e titoli come la discussa miniserie Allen vs Farrow sulle accuse di abusi sessuali contro il regista, e Hillary, un ritratto intenso dell'ex segretario di Stato Usa.

Sui canali 124 e 404 troverà spazio Sky Nature che apre una finestra sull'ambiente e il pianeta da salvare. A inaugurare ci sarà Greta Thunberg - Un anno per salvare il mondo, la docu-serie che segue la giovane attivista tra il 2019 e il 2020.

Il quarto nuovo canale è Sky Investigation (al tasto 114 del telecomando Sky). Dal thriller al noir, dalle detective stories al poliziesco scientifico. Tra le novità più attese il poliziesco scientifico Coroner, con Serinda Swan, e Il Giustiziere con Éric Cantona. (M. Cas.)

