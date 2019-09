POKER DI SPADE

Michela Greco

Il trono di spade ha infilato un poker alla 71/a edizione degli Emmy Awards, conquistando per la quarta volta il premio più ambito tra gli oscar televisivi: quello per la miglior serie drammatica. Degna conclusione del percorso trionfale della serie fantasy (nella foto, il cast), impreziosita anche dal riconoscimento come Miglior Attore Non Protagonista il quarto per lo stesso ruolo - a Peter Dinklage/Tyrion Lannister. Una consacrazione prevedibile in una serata che, per la prima volta senza un presentatore, è stata aperta dal cartoon Homer Simpson, tutto elegante in smoking: il suo benvenuto al pubblico è però durato pochissimo, stroncato da un pianoforte piombatogli all'improvviso sulla testa.

La cerimonia è stata poi dominata dall'exploit di Fleabag, incoronata miglior serie di commedia. Le avventure di una ragazza che cerca di cavarsela a Londra tra famiglia, relazioni e lavoro hanno fatto meritare alla sua creatrice e protagonista Phoebe Waller-Bridge anche gli Emmy come miglior attrice e miglior sceneggiatura. Premi che sono anche il segnale di un women power e dell'attenzione alla diversità che hanno caratterizzato questa edizione. Michelle Williams, premiata come miglior attrice in una miniserie per Fosse/Verdon, è stata molto applaudita per i suoi ringraziamenti ai produttori per «il loro supporto e per averla pagata equamente», alla pari dei suoi colleghi uomini, «e perché hanno capito che quando dai valore a una persona, le permetti di entrare in contatto col proprio valore». Anche l'Emmy come Miglior Attore Protagonista nella categoria drama alla star di Pose Bill Porter ha avuto un significato particolare: è la prima volta che un afroamericano apertamente gay ottiene il riconoscimento. «Sono contento di aver vissuto abbastanza a lungo per vedere questo giorno», ha detto Porter stringendo il premio tra le mani. Vincendo l'Emmy come Miglior Attore Protagonista in una miniserie per When They See Us, Jharrel Jerome ha invece riportato l'attenzione sulla storia vera dei Central Park Five, i cinque ragazzi afroamericani che furono accusati ingiustamente di aver stuprato una donna a Central Park nel 1989. «Questo è per Raymond, Yousef, Antron, Kevin e King Corey Wise», ha detto l'attore riferendosi ai protagonisti reali della vicenda che, presenti in sala, hanno mostrato tutta la loro commozione. Tra i protagonisti di questi Emmy 2019 in cui HBO si è aggiudicata 34 premi, Netflix 27 e Amazon 15 c'è stata anche Chernobyl, che ripercorre le vicende legate alla tragedia della centrale nucleare nell'ex Unione Sovietica del 1986 e ha conquistato il premio come Miglior Miniserie.

Martedì 24 Settembre 2019, 05:01

