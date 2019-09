Poker al Genoa e la Lazio riparte

Enrico Sarzanini

ROMA - Vecchia guardia fa buon brodo. Senza nemmeno un nuovo acquisto in campo la Lazio stende il Genoa e archivia la sconfitta contro l'Inter. Più che accontentato il tecnico Simone Inzaghi, che alla vigilia aveva chiesto i tre punti, la squadra biancoceleste non solo vince e convince ma rifila ben quattro gol alla squadra di Andreazzoli e la manda in crisi. Sblocca Milinkovic il raddoppio porta la firma di Radu che da fermo insacca all'incrocio dei pali come solo i veri bomber sanno fare. Nella ripresa prima il neo entrato Caicedo poi Immobile chiudono il discorso, il bomber azzurro dopo la rete del definitivo 4-0 è corso in panchina ad abbracciare Inzaghi: «Mi dispiace che sia successa quella cosa con il mister - spiega l'attaccante -. Sono situazioni che succedono, come un litigio con un fratello maggiore: per me lui lo è e non è retorica. Mi ha sempre dato fiducia e io ho sempre cercato di dare il massimo. In quattro anni può capitare un'incomprensione». Chiusa la questione, Immobile si gode la vittoria: «Bisogna essere più continui nei risultati ma il bello nostro è che quando abbiamo voglia di giocare la gente si diverte. Diamo fastidio quando stiamo lassù in alto. La squadra c'è ma bisogna migliorare sotto l'aspetto mentale». Soddisfatto Inzaghi che prima torna sull'abbraccio con Inzaghi: «Se ne è parlato anche troppo alla fine già a Parma con Ciro era stato risolto tutto. Poi si è parlato dell'esclusione di Milano ma io devo pensare a tutti i giocatori. Ciro ha fatto una grande partita. Il tecnico ha avuto le risposte che cercava.

Lunedì 30 Settembre 2019, 05:01

