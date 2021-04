Poi c'è Mauriziodellevernici, che si dichiara facente parte della generazione più felice di sempre. Quelli nati tra i 60 e i 70 del 900. Quelli cresciuti nella libertà di vacanze lunghe quattro mesi, al mare, al paese di nonna, quelli ore e ore per strada e nei cortili. Quelli che andavano a scuola col grembiule, il fiocco e la cartella sulle spalle, dai quali non ci si aspettava nulla se non sbucciature sulle ginocchia e di essere promossi a scuola. Nessuno pretendeva che si parlasse l'inglese a sette anni, niente corsi di yoga o di paddle intensivo, al massimo una volta a settimana in piscina. L'adolescenza arrivata insieme agli hamburger, a Madonna e al walkman. Telefonate con i primi amori dal telefono a gettoni dalle cabine delle discoteche alle quattro di pomeriggio.

Mauriziodellevernici dice che è cresciuto nella spensieratezza, nella ferma convinzione che non sarebbe mai stato altro che felice, e, per quanto ora il futuro faccia paura, dice che lo è stato davvero e lo sarà. Siamo la generazione più felice di sempre, per Mauriziodellevernici. Non mi pare, ma senti. Mi piace. Facciamo che ti credo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Aprile 2021, 05:01

