Pogba, assist e gol da leader

LLORIS 4Il folle errore su Mandzukic macchia la sua finale mondiale.PAVARD 6Si salva nel primo tempo quando la Croazia preme con forza, poi niente sbavature.VARANE6Da uno come lui ci si aspetta qualcosa in più di una partita senza errori.UMTITI 5,5Non dà mai l'impressione di sicurezza; spesso distratto, spreca così il suo strapotere fisico contro gli attaccanti croati.HERNANDEZ 6,5Il suo assist a Mbappè per il 4° gol della Francia è un gioiello.POGBA 8È un leader. Gioca una partita umile e di sacrificio. Al momento giusto firma un gol spettacolare che inchioda la Croazia.KANTE' 5,5Perisic nel primo tempo lo fa impazzire. Stremato, Deschamp lo sostituisce (10' st Nzonzi 6).MATUIDI 6,5Riesce a mettere le briglie a un fuoriclasse come Modric (28' st Tolisso ng).MBAPPE' 8Un fulmine. L'arma in più della Francia che colpisce sempre. Da under 20 segna in una finale, come un certo Pelè.GIROUD 5,5Utile in copertura, quasi mai quando bisogna offendere (37' st Fekir ng).GRIEZMANN 7,5È sempre nel cuore dell'azione. Inesauribile e infallibile; glaciale dal dischetto.DESCHAMPS 8Generale bravo e fortunato. Ha creato un gruppo fortissimo.