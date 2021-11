Poco meno di diecimila nuovi contagi nelle ultime 24 ore (9709), tasso di positività resta stabile al 2%, 46 vittime, 95 nuovi ricoveri nei reparti ordinari, 8 in più nelle terapie intensive. Il virus continua a correre: il governo è chiamato questa settimana a decisioni chiave per contenere una quarta ondata che batte i primi colpi ed evitare una recrudescenza della pandemia su numeri tedeschi (60mila contagi al giorno). Una nuova stretta è inevitabile, ma la sua portata è ancora da mettere a punto. Il primo tassello oggi, con il vertice tra Palazzo Chigi e le Regioni, che da giorni spingono sul super green pass: un certificato verde che apre tutte le porte rilasciato solo con il vaccino o con la guarigione (sul modello austriaco) e un green pass da tampone valido solo per lavorare. L'obiettivo dei governatori è evitare che il conto della retrocessione di colore venga pagato anche dai vaccinati. «Se non interveniamo il risultato è che se una Regione passa in zona arancione o rossa è chiuso per tutti» ha detto ieri il presidente della Conferenza delle Regioni e del Friuli Venezia Giulia, Fedriga. A metà settimana è atteso il cdm: sembra già certo che la durata del green pass passerà da 12 a 9 mesi, e che la terza dose diventerà obbligatoria per il personale medico.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Novembre 2021, 05:01

