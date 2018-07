«Pochissime navette, stretti come sardine»

Lunedì 2 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Grazie Atac, è questo il premio per il senso civico di chi ha scelto di non usare l'auto per andare al mare?». I pendolari romani, reduci dall'ennesima disavventura sulla Roma-Lido, sono furiosi. Hanno dovuto attendere diverse ore per riuscire a raggiungere Ostia tramite i bus-navetta sostitutivi, in seguito al guasto che ha coinvolto la linea ferroviaria per tutta la mattina di ieri.Tra i passeggeri costretti ad abbandonare i treni c'erano diverse famiglie con bambini: «Ci hanno fatto scendere e abbiamo dovuto camminare sui binari, restando sotto il sole in attesa delle navette. Erano pochissime e non si riusciva neanche a salire, eppure dovrebbero sapere quanta gente va al mare in una domenica di luglio».A subire le ripercussioni del guasto non sono stati solamente i romani che volevano godersi la domenica, ma anche alcuni lavoratori. Uno di loro ha raccontato: «Oltre al treno, si è guastato anche il bus 070 e ho dovuto attendere a lungo prima di sapere se fosse possibile prendere la navetta per andare a lavorare».(E. Chi.)