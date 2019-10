Play: storie che cantano appuntamento all'Auditorium

ROMA - Grande attesa per conoscere il vincitore del contest musicale online Play! Storie che cantano, dedicato alle donne con tumore al seno metastatico: i 5 finalisti, autori e interpreti di brani originali ispirati alle storie delle pazienti, si contenderanno la vittoria nel corso dell'evento live di domani (ore 20 Auditorium della Conciliazione di Roma) con la partecipazione di Noemi, testimonial del contest e madrina della serata, insieme ad altre star del pop nazionale.

L'ingresso è gratuito con prenotazione online su https://www.voltatiguardaascolta.it/partecipa-a-play. Il contest è stato organizzato nell'ambito della campagna Voltati. Guarda. Ascolta. Le donne con tumore al seno metastatico, promossa per il terzo anno da Pfizer con il patrocinio di Fondazione AIOM e in collaborazione con Europa Donna Italia e Susan G. Komen Italia, per dare voce alle pazienti e rompere il muro di silenzio che circonda questa malattia.

«La musica sa raccontare le storie di queste coraggiosissime donne e allo stesso tempo fortificarle. Vedere le loro esperienze in musica le renderà orgogliose e darà loro la forza necessaria», afferma Noemi.(A.Cap.)

riproduzione riservata ®

Mercoledì 9 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA