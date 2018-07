Plagio ai White Stripes ombra sull'Eurovision

Giovedì 5 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - L'ombra di Seven Nation Army sulla canzone che ha trionfato all'Eurovision. Il tormentone dei White Stripes trasformato in inno da stadio, con tanto di celebre ritornello po-popo-popo-popo, assomiglierebbe infatti fin troppo a Toy , il brano con cui l'israeliana Netta Barzilai ha vinto l'edizione 2018 del Song Contest europeo.I compositori del brano hanno infatti ricevuto una lettera dalla Universal nella quale si ipotizza la violazione del diritto d'autore. Nella lettera sono contestate ai due autori, Doron Medalie e Stav Beger, apparenti similitudini tra il loro brano e Seven Nation Army. Secondo il manager di Netta Barzilai, Ofer Menahem, in realtà si tratta soltanto di «una lettera preliminare di chiarimento». Ma i media hanno ricordato che, in base alle regole dell'Eurovision Song Contest, la canzone vincitrice deve essere inedita: se quella di Barzilai dovesse essere giudicata un plagio, scatterebbe dunque la squalifica. E questo porterebbe automaticamente Israele a perdere la manifestazione del prossimo anno. (C. Fab.)