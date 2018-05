Pizzardone doc: nel Corpo da 36 anni

Lunedì 14 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È nato il 13 ottobre del 1952 e da 36 anni è nella polizia Municipale. Antonio Di Maggio ha iniziato, però, come operaio della manutenzione stradale: «Rifacevo le strisce pedonali per la precisione».Il 29 giugno dell'82, quando l'Italia macinava risultati nel mondiale, lui si laureava in Sociologia alla Sapienza. Sempre nell'82 inizia la sua carriera nella Municipale, da vigile semplice: e inizierà la scalata fino alla poltrona più alta. Dal 1991 al 99 è funzionario di Polizia Municipale all'8 gruppo (Tor Bella Monaca per capirci). Nel 2000 gestisce per il Giubileo il nucleo Grandi Eventi. Fino al 2003 diventa comandante del 3° gruppo. Dal 2006 al 2009 guida il Gruppo Sicurezza Sociale e Urbana della Polizia Municipale. Dal 2003 al 2011 torna a comandare Tor Bella Monaca. Dal 2011 diventa vicecomandante del Corpo. Nel 2015 l'assessore Sabella lo vuole a capo del gruppo Mare di Ostia (dopo gli scandali di Mafia Capitale). Oggi, anche se il sito del Comune ancora non lo sa è Comandante generale.