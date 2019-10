Più un locale che si vanta di essere alla moda che un locale del buon cibo nel vero senso della parola. Dopo avere lanciato l'idea di un concept, con tanto di proclami biologici, ingredienti naturali e selezione di materie prime, da Bioesserì ci si perde nei meandri di una proposta in cui, dopo l'apertura in pompa magna, la qualità perde il suo valore distintivo. Servizio scadente, privo di professionalità, dimenticanze insolite a scapito dei clienti sul conto. La pizza, un po' il loro punto forte, non vale quanto la fanno pagare. Ma così anche altri piatti. I fusilloni al ragù o le uova pochè. Entrando in questo locale, vista basilica di San Marco, nel cuore di Brera, si ha la sensazione che la semplicità e i proclami siano stati messi nel cassetto, a favore di prezzi esagerati e di materie prime assolutamente nella media. Un grande peccato.

Bioesserì - Milano, via Fatebenefratelli 2.

Mercoledì 23 Ottobre 2019, 05:01

