PIÙ POTERI A ROMA

Flavia Scicchitano

Decoro, mobilità e strade. Sono i tre punti cardine per Roma. Quelli su cui il Governo concentrerà gli sforzi. E lo farà con un piano speciale per Roma Capitale. Ad annunciarlo, nel suo discorso alla Camera, è stato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, confermando così davanti ai deputati che la questione resta centrale nell'agenda di Governo.

Nel suo intervento alla Camera, ieri, per la richiesta di fiducia sul nuovo Esecutivo, il premier è tornato a parlare di poteri speciali per la capitale d'Italia: «Lo sviluppo locale è un prezioso motore di crescita e sviluppo e molti sono gli interventi che intendiamo predisporre per favorirlo - ha detto parlando a Montecitorio - È necessario dunque rivedere il testo unico per gli enti locali, introducendo un'agenda urbana per lo sviluppo sostenibile delle città, delle città metropolitane, di Roma capitale il cui Statuto dovrà essere profondamene riformato, perché sia più aderente al ruolo che la città riveste, anche in quanto sede delle massime istituzioni della Repubblica».

Tra gli obiettivi del Conte bis, nel capitolo dedicato all'autonomia e agli enti locali, c'è dunque un maggiore impegno per Roma nella direzione di un decentramento amministrativo invocato a più riprese nel corso degli anni. «Roma avrà finalmente strumenti e poteri adeguati al ruolo di Capitale d'Italia. Grazie al presidente del Consiglio Giuseppe Conte per aver riconosciuto a Roma lo status che merita. Proseguiamo insieme il percorso di riforma», ha commentato la sindaca di Roma Virginia Raggi.

«È fondamentale che governo e Parlamento pongano mano in modo strutturale all'architettura istituzionale del sistema di governo della Capitale, ridisegnando poteri, funzioni e competenze tra Città metropolitana, Comune e Municipi - ha detto poi Sabrina Alfonsi, presidente del I Municipio Roma Centro - Auspico che i Municipi diventino i nuovi comuni urbani della città metropolitana con nuove funzioni e responsabilità alla stregua di tutti i comuni italiani». Conte dà fiducia alla sindaca: «Ho dato disponibilità alla Raggi a valutare una disciplina speciale, uno statuto, un regime con uno statuto particolare per Roma, con dei poteri anche confezionati sulla base della missione che la città è chiamata a compiere: capitale italiana e vetrina del nostro Paese».

Martedì 10 Settembre 2019, 05:01

