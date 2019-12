«Più comfort per i nostri viaggiatori»

Ugo de Carolis, Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma, si guadagna tempo ma anche comodità, vero?

«Sì, è così: risparmiamo i trenta secondi che impieghiamo, generalmente, a tirar fuori i documenti e mostrarli, magari più volte. Nel frattempo però ci guadagniamo in comodità: nel non dover cercare e mostrare le carte ogni volta. Il comfort è fondamentale nella nostra idea di viaggio, che inizia proprio in aeroporto».

In che senso?

«Una volta il passaggio in aeroporto era obbligato, adesso invece è parte integrante parte del viaggio: si va in aeroporto e ci si rilassa facendo acquisti, mangiando di qualità o assistendo a uno spettacolo. Oppure se si tratta di un viaggio di lavoro, ci si va per iniziare a lavorare facendo riunioni, avendo la possibilità di ricaricare il telefonino o il tablet».

Il servizio verrà esteso ad altri voli?

«La sperimentazione ha proprio questo obiettivo, abbiamo molto a cuore la privacy e la sicurezza: non vengono fatte fotografie ma vengono prese delle coordinate che subito dopo il volo vengono cancellate. È un grande lavoro di squadra con Enac e polizia di Stato. Coinvolgeremo anche le compagnie aeree».(L. Loi.)

Giovedì 12 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA