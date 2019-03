«Più collegamenti con la periferia»

«I nuovi bus entrati in servizio per rafforzare e svecchiare la flotta di Atac stanno migliorando i collegamenti dal centro alle zone più periferiche della nostra città. Questa volta siamo andati sulle linee 04 e 05 barrato, ad Ostia, nel X Municipio». A rivendicarlo è la sindaca Virginia Raggi riferendosi ai nuovi 38 autobus, noleggiati da Atac e in servizio da qualche tempo in città.

«Grazie ai nuovi mezzi, entrambe le linee sono più stabili e funzionano come dovrebbero, al servizio dei tanti cittadini che si spostano sui mezzi pubblici in questa zona della città. Parliamo di due linee strategiche: la 04 che collega Acilia alla stazione Lido Centro, transitando nel borgo di Ostia Antica e nella zona commerciale di Ostia e lo 05 barrato che è una delle linee principali di Ostia, collegando le zone circostanti alla stazione di Lido Centro e transitando nei pressi dell'ospedale Grassi», spiega Raggi. A breve sono attesi in città altri 70 mezzi, presi a noleggio dalla municipalizzata, mentre ad aprile torneranno in circolazione in centro i primi minibus elettrici. (P. L. M.)

