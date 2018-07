Mercoledì 11 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Più che un ristorante, un laboratorio dove nascono pietanze e abbinamenti da assaporare. Sulle Nuvole è una chicca da scoprire in zona Isola, dove chi ama sperimentare può appagare il palato. Un'oasi del gusto condotta dai giovani fratelli Formigoni, Chiara e Francesco, e dallo chef di origine marchigiana Luca Leone Zampa, un alchimista che ama giocare con le spezie. Nel menu tante golose proposte, anche per i vegani. Come il tofu mantecato paprika e barbabietola arrostita e la polenta con insalata calda di radici, tra gli antipasti, o la soba di grano saraceno e carbonara di bottarga o il riso selvaggio, funghi castagne e porro, tra i primi piatti. La lista estiva suggerisce secondi intriganti come la ricciola nera con erbette al vapore e crema di sedano o il petto d'anatra, indivia arrostita e salsa all'arancia.Sulle Nuvole - Via Garigliano 12, Milano - Tel. 02/69.00.69.55 - Prezzo medio 35 - Chiuso domenica e lunedi sera.(C.Bur.)