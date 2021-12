Più bus e buoni viaggio: ecco il piano trasporti di Natale

La Giunta ha approvato il piano per i trasporti nel periodo di Natale. «Vogliamo garantire un periodo festivo attento alle regole e più sereno ha commentato il Sindaco Roberto Gualtieri - E vogliamo una rete di trasporto pubblico integrata che sia in grado di soddisfare puntualmente la maggiore richiesta di spostamenti, soprattutto da e verso i luoghi più frequentati». Tra i vari interventi previsti: l'intensificazione delle linee bus; il rafforzamento della Ztl, l'estensione del servizio delle linee elettriche 100 e 119 e il potenziamento delle linee metropolitane A e B-B1 che, ad esempio, la notte del 31 dicembre effettueranno servizio fino alle 2.30. Da sottolineare, infine, l'iniziativa dei Buoni Viaggio: le donne a partire dai 18 anni, gli uomini dai 18 ai 26 anni, tutti gli over 60 e le persone maggiorenni con disabilità hanno la possibilità di usufruire di uno sconto del 50%, pagando con carta di credito e bancomat, sul costo di ogni singola corsa Taxi/NCC fino ad un massimo di 20 euro a viaggio. Ammessi al beneficio i residenti previa registrazione su: buoniviaggioroma.romamobilita.it.



Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Dicembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA