Pitch Perfect, Brittany le canta a tutti «Il nostro inno al potere femminile»

Alessandra De TommasiROMA - È diventata una delle eroine del girl power a suon di vocalizzi e sfide tra college. E ora Brittany Snow (foto) si prepara a dire addio alla saga canterina delle Bellas con Pitch Perfect 3, in sala da giovedì. L'attrice e cantante 32enne, però, ha tanti altri assi nella manica, tra cui il film apocalittico Bushwick, targato Netflix e presentato a Cannes.Cosa si deve aspettare il pubblico dal capitolo finale di Pitch Perfect?«Molte, ma molte più stranezze del solito, il che la dice lunga».Siete un gruppo al femminile che sfida tutto e tutti. Sembra il film perfetto nell'era del #metoo, no?«Dare potere alle donne non vuol dire creare divisioni di genere ma far sentire la propria voce con per essere ascoltata con le stesse opportunità degli uomini».Elizabeth Banks li ha interpretati e prodotti tutti, oltre ad aver diretto il numero due. Che tipo di leader è stata?«Lei è la mia fonte d'ispirazione, una donna forte che ha deciso di buttarsi e aprire una casa di produzione, non si è cullata del successo come attrice sedendosi ad aspettare nuovi copioni, ma si è attivata subito diventando regista teatrale prima che cinematografica, passando per una web serie Temp(orary)».Cosa le ha insegnato?«Mi ha dato molto consigli e mi ha dimostrato che tutto si può fare, se si lavora duramente. E lei ne è la prova vivente perché essere donna a Hollywood non è semplice. La situazione però si complica quando vuoi essere al comando delle varie scelte, creative e non, sul set. La produzione in effetti è come un puzzle dove con pazienza devi mettere insieme i pezzi».Dalla commedia di Pitch Perfect è passata al dramma di Bushwick. È stata dura?«In pratica nel film piangevo continuamente, quindi emotivamente e fisicamente è stata un'esperienza sfiancante, al punto che a volte andavo davvero in iperventilazione per la pressione».