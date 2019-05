PISTOLERO D'EUROPA

Massimo Sarti

MILANO Dopo i fischi degli oltre 61mila di San Siro per un primo tempo al piccolo trotto, i gol di Piatek (22 in campionato compreso il Genoa, 30 in stagione, interrotto un digiuno che durava da sei gare) e Suso (colpo da biliardo su punizione) nella ripresa hanno trasformato l'ultima partita casalinga del Milan (nonché prima volta con la nuova divisa rossonera del 2019-20) in una festa. Il 2-0 sul già retrocesso (ma tutt'altro che remissivo) Frosinone ha permesso al Diavolo intanto, anche per il 4-1 inferto dall'Empoli al Torino, di incassare con 90' di anticipo almeno l'accesso ai preliminari di Europa League. Per quel che riguarda la Champions, il Milan dovrà vincere in casa della Spal e sperare in un mancato successo o dell'Atalanta a Reggio Emilia sul Sassuolo o dell'Inter a San Siro sull'Empoli. Rossoneri in Champions con il pareggio a Ferrara in caso di arrivo a pari punti a quota 66 con la sola Atalanta (che dovrebbe quindi perdere con il Sassuolo), con la quale è in vantaggio negli scontri diretti. Oppure in alcune classifiche avulse che contemplerebbero anche la Roma (che deve vincere). A parità solo con l'Inter peserebbero in negativo gli stop in entrambi i derby.

Ma la scossa al tardo pomeriggio di San Siro è stata data da Gigio Donnarumma, perché senza la sua parata al 50' sul rigore battuto da Ciano e causato da un fallo di Abate su Paganini, forse la partita avrebbe preso un'altra complicata piega per il Milan. «Ho passato un periodo difficile, ma sono sempre rimasto concentrato in allenamento. Il gol è stato importante, ma ancora di più è stata la vittoria della squadra», ha detto Krzyzstof Piatek.

«Ringraziamo Donnarumma, ci ha tenuto in partita: è stata una gara difficile», ha poi argomentato Rino Gattuso, che ha ammesso di voler restare. «Continuerò a fare questo lavoro perché mi rende vivo e spero di proseguire qua. Dal primo luglio ho iniziato a sentire che dovevo lasciare il club. Ora è la classifica che parla. Posso piacere o non piacere, ma la squadra ha fatto tanta roba ed è merito dei ragazzi che mi hanno seguito. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, forse siamo mancati quando dovevamo dare la stoccata finale e spiace essere usciti al primo turno di Europa League. La Champions? Sarebbe un sogno».

Gattuso ha consentito di ricevere la standing ovation di San Siro a Ignazio Abate, che a fine stagione lascerà il Milan dopo 10 anni di onorato servizio. Lo stesso farà Christian Zapata: entrambi sono stati a lungo salutati dalla Curva Sud dopo il match.

Lunedì 20 Maggio 2019, 05:01

