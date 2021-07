PISA, INTERVIENE LA POLIZIA

Un rave party gigantesco, con oltre 5mila giovani provenienti da tutta Italia ma anche dall'estero, senza autorizzazione né il minimo rispetto delle norme anti-Covid. Una follia durata più di due giorni e proseguita fino a stamattina, quella avvenuta a Tavolaia, piccola frazione di Santa Maria a Monte (Pisa).Vicino al piccolo centro abitato, in un'area privata, sin dalla giornata di sabato i giovani sono arrivati a migliaia, in auto, moto, camper, furgoni e tir. Un afflusso di partecipanti incredibile, per via del tam-tam sui social, che ha raggiunto anche utenti in Francia e Germania. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia e protezione civile, che hanno delimitato l'area e cercato di evitare problemi di ordine pubblico. Ma alla fine, è rimasta la preoccupazione per i residenti e soprattutto la rabbia per i gestori delle discoteche, che da tempo chiedono di riaprire e ora si vedono costretti ad assistere impotenti ad una vera e propria beffa.

(E. Chil.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Luglio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA