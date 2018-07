Pirlo: «Con CR7 cambia tutto Ma attenzione ad Ancelotti»

Martedì 24 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Dal prato verde a Rogoredo, grigia periferia milanese e quartier generale della tv di Murdoch. L'ultimo dribbling Andrea Pirlo, dopo aver detto addio al calcio giocato, lo regala diventando la nuova stella di Sky Sport. Sarà il maestro anche negli studi e intanto fa le carte al campionato. «Sono contento - spiega Pirlo - per la Juventus che sia arrivato un grandissimo campione come Cristiano Ronaldo. Non è detto che comprando un giocatore così la Champions tu possa vincerla, ma ti avvicini molto. CR7 è un giocatore che sposta gli equilibri e può magari servire alla Juve per vincere questa Champions». E il nuovo Napoli? «Da Ancelotti mi aspetto quello che ha sempre fatto in tutte le squadre dove è andato: ha sempre vinto, ha sempre fatto molto bene. Cercherà di riportare questo suo modo di allenare anche al Napoli».Infine, il mai dimenticato Milan. «Se Leonardo tornasse in veste di direttore tecnico - ammette - sarei davvero contento per lui, è una bravissima persona e un bravissimo dirigente. Sicuramente porterebbe del bene al Milan». (E.D.F.)