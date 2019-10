Pioli si presenta: «Milan da Champions»

Luca Uccello

MILANO - Si ricomincia da Stefano Pioli, dal suo entusiasmo e dalla sua passione. Peccato non ce l'abbiano ancora i tifosi del Milan assenti sotto Casa Milan come a Milanello nel suo primo allenamento. «Le critiche dei tifosi sulla mia scelta? Ho grande rispetto per i tifosi, hanno diritto di critica, ma per me è uno stimolo ulteriore per fare un buon lavoro se mai ce ne fosse bisogno». Un allenatore senza profili social che sa che cosa gli aspetta. «In ogni caso preferisco chi esprime opinioni guardandoti negli occhi». Poi ancora: «Chiedo di esser giudicato per quello che farò in campo». L'inizio è in salita perché a Milano non c'è tempo di sbagliare. Ma Pioli ci è abituato, gli è successo anche con l'Inter. Nel nuovo Milan che ha già cancellato la faccia di Giampaolo ci sarà uno spirito diverso, almeno è quello che il tecnico parmense chiederà alla squadra: «Nel mio Milan voglio vedere Idee, intensità e spregiudicatezza». Questa squadra può arrivare al quarto posto? «Dobbiamo lottare per andare in Champions».

Per provarci e riuscirci il Milan dovrà cambiare, dovrà dare di più di quello che ha dato fino a oggi. «Sono molto esigente con i giocatori e con me stesso. Non sopporto la superficialità e la poca ambizione. Dobbiamo dare il massimo per ottenere grandi risultati. Subentro a 31 partite dalla fine, quindi c'è tempo per lavorare e fare bene. Il tempo non deve essere nostro nemico, ma il nostro alleato».

Giovedì 10 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA