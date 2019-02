MILANO - L'Atalanta è un po' un portafortuna per la Fiorentina. I viola hanno infatti sempre eliminato i bergamaschi quando li hanno affrontati in Coppa Italia, vincendo soprattutto la doppia finale del 1996, con Batistuta mattatore. Ora è Stefano Pioli a riprovarci: il Franchi tornerà stasera a rianimarsi dopo l'incredibile 3-3 con l'Inter.

La Fiorentina è stata dall'altra parte della polemica Var scatenata dai nerazzurri contro l'arbitro Abisso. «Non credo che Doveri si farà condizionare. E comunque l'uso del Var è stato criticato solo in una direzione», commenta il tecnico della Fiorentina, ex Inter.

Becero corollario al match di domenica, i troppi post sui social con bersaglio Davide Astori, scomparso il 4 marzo 2018. «La società viola è in contatto costante con le autorità competenti affinché questi sciacalli vengano perseguiti come meritano», si legge in una nota. Dall'altra parte Gian Piero Gasperini, che recupera il Papu Gomez, ma perde Gosens (out anche Djimsiti e Freuler, squalificati), è reduce dal doppio stop in campionato con Milan e Torino. «Partita fondamentale. Dopo che superi il turno con la Juve alimenti anche delle aspettative. Segnare in trasferta sarà importante». Il ritorno sarà in programma a Bergamo il 23 o il 24 aprile.(M.Sar.)

