Pioggia, vento, fulmini: Italia sotto scacco

I colori dell'allerta sono solo rosso e arancione. Per i prossimi giorni infatti l'Italia sarà nella morsa del maltempo, grazie alla perturbazione numero 5 del mese di novembre che si scontrerà con quella proveniente dall'Africa. Risultato: scuole che resteranno chiuse in decine di Comuni, pioggia violentissima e a tratti torrenziale, fulmini, neve, raffiche di vento anche superiori ai 100 chilometri orari. Soprattutto il Sud ne pagherà le peggiori conseguenze ma le nubi risalgono velocemente verso Nord interessando il Centro e la fascia tirrenica. Una perturbazione che non intende fermarsi per i prossimi giorni, weekend incluso.

Le zone più colpite ieri, con l'allerta prolungata anche per oggi, sono la Sicilia, la Calabria e la Basilicata. Ma anche Roma è finita sommersa da due giorni di acquazzoni con grossi disagi, tra strade chiuse e metro allagate. Danni ingenti anche nel Salento per colpa della grandine che si è abbattuta sulle coltivazioni.

Oggi gli occhi puntati sono su Catania, con allerta rossa e le scuole che rimarranno chiuse. Ma dovrebbe essere l'ultimo giorno di vera emergenza per l'isola siciliana. Nessuna tregua invece per il resto dello stivale, da Napoli fino all'Alto Adige, dove la neve giù caduta nei giorni scorsi raggiungerà i 40 centimetri al Brennero. In Campania sono in arrivo venti forti di scirocco, raffiche, temporali sparsi e mari mossi almeno fino a giovedì. Allerta gialla per due giorni in Toscana.

Ma sopratutto attenzione a Venezia, sorvegliata speciale per l'alta marea che si preannuncia di notevole entità. I modelli previsionali del Centro maree del Comune dicono che stasera l'acqua alta arriverà a toccare punte di 145 centimetri, ma non si esclude che possano salire anche oltre i 150. Nubifragi in arrivo anche in Romagna, in Emilia - con Bologna che stanotte vedrà forti precipitazioni - in Veneto, in Friuli Venezia Giulia, ma anche sulla Sardegna orientale e sugli estremi settori orientali del Triveneto. Sarà giovedì il giorno peggiore, in particolare per città come Genova, con venti forti e nubifragi, Milano e Torino, dove oltre alla pioggia è in arrivo anche la neve. Nessuna buona notizia nemmeno venerdì, in particolare a Roma che attende nuovi temporali che andranno avanti fino alle prime ore della domenica.

Martedì 12 Novembre 2019, 05:01

