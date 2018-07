Lunedì 9 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Pio e AmedeoFORO ITALICOIl duo comico reso famoso dal programma Le Iene (2012), reduce dal record di ascolti della terza stagione di Emigratis, arriva al Centrale Live con Tutto fa Broadway: uno spaccato della società italiana letto con comicità diretta e dissacrante.Viale dei Gladiatori, Foro Italico, oggi alle 21, bigl. da 25 euro, info e prenot.: centralelive.itDrefgoldDISCOTECA LAZIALEConsiderato uno dei migliori rapper della nuova generazione (Elia Specolizzi) incontra il pubblico per presentare l'album Kanaglia (BHMG/Island) producer Daves the Kid.Via G. Giolitti 263, oggi alle 15, ingr. libero, firmacopie con pass acquisto, 0644714500ZerocalcareCASA INT.LE DELLE DONNEIl fumettista romano Michele Rech si racconta al pubblico per un incontro aperto La narrazione del femminile nellel graphic novel. A sostegno della Casa delle Donne.Via S. Francesco di Sales 1, oggi alle 21, ingr. libero