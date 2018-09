Pintus a Ostia Antica, matrimonio tutto da ridere

Venerdì 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Si intitola Pintus@Ostia Antica lo speciale spettacolo di Angelo Pintus che, domani sera, al Teatro romano di Ostia Antica, accompagnato da due musicisti e un corpo di ballo, racconterà la sua vita dopo la proposta di nozze fatta live alla fidanzata. Sotto i riflettori, la descrizione della preparazione di quella sorpresa e poi del matrimonio, il grande giorno e la luna di miele.Tutto ovviamente raccontato con la sua ironia. Perché, dice, «Il matrimonio è il massimo, non devi neanche ricordarti come si chiama, basta dire Lei è mia moglie».Continuazione ideale dei precedenti spettacoli ad Assago e Verona poi trasmessi su Italia 1, l'appuntamento a Ostia Antica sarà poi mandato in onda sulla stessa rete come apertura della stagione comica. (V. Arn.)