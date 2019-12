Pinocchio, la fiaba infinita di Garrone

Non è facile affrontare la favola italiana per eccellenza. Portare al cinema il romanzo di Collodi, opera stratificata e complessa, romanzo di formazione ricchissimo di simboli e archetipi, offre un'infinità di opportunità artistiche. Matteo Garrone, che con Pinocchio ci flirta da quando era un bimbetto, ha finalmente coronato il suo sogno rimanendo stretto sul testo ma infondendo al suo adattamento cinematografico il suo personalissimo universo visivo. Ha creato un mondo arcaico, di fango e povertà, popolato da animali antropomorfi tremendamente affascinanti e da volti contadini che fanno, in buona parte, la forza del racconto. Basta vedere Pinocchio arrivare nel Paese dei Balocchi per capire la natura di questo film: niente effetti speciali spettacolari, nessuna meraviglia che ipnotizza i bambini, solo semplici giochi di campagna. La magia, in questo Pinocchio, viene dall'atmosfera magica, eppure molto materica, che il regista sa creare quasi dipingendo le sue immagini. E Roberto Benigni ha trovato con Garrone la nota giusta, toccante e sincera, per suonare un bellissimo Geppetto. (M. Gre.)

PINOCCHIO di Matteo Garrone



Venerdì 20 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA