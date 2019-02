Pino Strabioli

TEATRO DELLA COMETA

Un omaggio al papà del Signor Bonaventura, un piccolo tributo, un pensiero al grande Sergio Tofano, figura centrale nella storia dello spettacolo italiano: attore brillante, primattore, illustratore, autore, regista, pittore.

In Cavoli a merenda, Strabioli racconta Sergio Tofano in piccole storie

di vita più o meno quotidiana, l'aspetto surreale della realtà. Con Andrea Calabretta (burattini), Dario Benedetti (chitarra).

Via del Teatro Marcello 4, fino al 3/03, bigl. 18, 20 e 25 euro, 066784380

Ruggero Cappuccio

TEATRO PICCOLO ELISEO

Lo spettacolo Shakespea Re di Napoli da 25 anni attraversa i palcoscenici dei teatri italiani ed esteri. Il testo di R. Cappuccio (anche regia, è edito da Einaudi, Classici) fonde la straordinaria musicalità della lingua del Bardo alla grande vocazione lirica della cultura letteraria del barocco napoletano.

In scena, Claudio Di Palma e Ciro Damiano.

Via Nazionale 186, fino

al 3/03, bigl. 20 euro, teatroeliseo.com

Ernesto Bassignano

PARCO DELLA MUSICA

Monumento della canzone d'autore e di impegno civile, presenta Il mestiere di vivere, disco intenso e diretto sia dal punto di vista testuale che musicale: una nuova ripartenza per il cantautore romano-piemontese noto dai tempi del Folkstudio.

V.le P. de Coubertin 30, teatro Borgna, oggi alle 21, bigl. 15 euro, auditorium.com

